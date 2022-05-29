Если в течение 30 дней деньги не поступят на счета по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины и связанных с этим санкций против страны-агрессора, выплаты по российским гособлигациям не пришли на счета иностранных инвесторов к вечеру 27 мая.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

27 мая было сроком совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 (71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро соответственно).

Как пишет Bloomberg, если в течение 30 дней деньги не поступят на счета, по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

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