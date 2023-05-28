Коваленко отметил, что в отличие от минобороны РФ в ЧВК "Вагнер" зэков держали в узде и вопрос о дезертирстве не стоял, он сразу решался кувалдой по голове.

Российские подразделения "Шторм Z" из-за нехватки личного состава стали комплектоваться заключенными.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что помимо прочего, эти подразделения напомнили о себе бегством с поля боя 39 "освободителей", с оружием в руках.

Он отметил, что в ходе череды внутренних инцидентов стало ясно, как использует зэков минобороны РФ в подразделениях "Шторм Z". "Хотя, в целом, что удивительного, везде они однообразное мясо на убой и не более. Точно так же зэков в "вагнерах" применял и пригожин, разница была лишь в контроле массы", - отметил аналитик.

Видео дня

При этом, Коваленко отметил, что в отличие от минобороны РФ в ЧВК "Вагнер" зэков держали в узде и вопрос о дезертирстве не стоял, он сразу решался кувалдой по голове.

Аналитик отметил, что на фоне острой нехватки техники, "минобороны РФ с осени 2022 годастало лепить подразделения с ограниченным функционалом, а когда стало нехватать людей, принялись юзать зэков".

"Но, получив доступ к возможности комплектования подразделений зэками, не смогли повысить эффективность "Штормов Z" и даже хуже - не смогли контролировать гепатитную биомассу, которая стала просачиваться в тыловую россию", - пояснил ситуацыю Коваленко.

Эксперт подытожил, что эти моменты показывают, что оккупанты испытывают острый дефицит по комплектации как техникой так и личным составом, а так же критический уровень системы управления, что в перспективе может привести к хаотизации среди российских оккупантов.

Отряды "Шторм Z" в Украине: что известно

17 мая представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российское командование начало использовать на фронте штурмовые роты "Шторм Z", составленные из преступников, не успевших попасть в тюрьму.

А 26 мая стало известно, что в оккупированном россиянами Лисичанске Луганской области из лагеря слаживания отряда "Шторм Z" сбежали 39 бывших зеков.

Вас также могут заинтересовать новости: