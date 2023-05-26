В начале войны поступали сотни запросов.

Российские агенты много раз пытались под видом иностранных добровольцев попасть в украинскую армию. Однако, все иностранцы, участвующие в боевых действиях, в том числе и российский добровольческий корпус, проходят тщательную проверку.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью Радио Свобода. По его словам, в начале полномасштабной войны поступали сотни запросов с просьбой привлечь граждан иностранных государств к участию в боевых действиях.

"И мы так или иначе должны были проверять этих людей. Российские спецслужбы тоже действуют профессионально. И у нас было много случаев, когда под видом того, что "я доброволец, я хочу защищать Украину", к нам пытались направить российских агентов. Мы вовремя это выясняли и передавали их в соответствующие правоохранительные органы", – рассказал Черняк.

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В отношении РДК в ГУР заявили, что те люди, с которыми общается украинская разведка, проходят определенные этапы проверки.

"Поверьте, наша внутренняя служба безопасности работает четко и профессионально", – подчеркнул он.

Российские добровольцы в войне в Украине

21 мая российские добровольцы из "РДК" и Легиона "Свобода России" осуществили так называемый рейд в Белгородскую область. Уже 25 мая "российский добровольческий корпус" снова пересек российскую границу и показал видео оттуда.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил российские добровольцы действуют на территории РФ самостоятельно, а украинская сторона лишь наблюдает за процессом.

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