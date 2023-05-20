Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.

Украинские защитники нанесли новые удары по местам расположения сил противника. Генштаб отчитался о новых ударах по россиянам.

В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 8 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БпЛА "Shahed", 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БПЛА различного типа.

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Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два артиллерийских подразделения на огневой позиции, 6 станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 201 760 оккупантов. Также Россия потеряла в боях еще 4 танка, 1 средство ПВО, 4 бронированные машины, 10 цистерн, 10 БПЛА и одну единицу спецтехники.

Наибольшие потери противник несет в последнее время на Таврическом направлении, куда входит Авдеевка и Бахмут. По словам министра обороны Алексея Резникова, под Бахмутом российские войска теряют по батальону на день. Общие потери захватчиков на Бахмутском направлении достигли до 70 тысяч человек.

Бойцы ВСУ подтверждают, что атаки рашистов в Бахмуте обходятся им дорогой ценой - все поля и улицы усеяны трупами мертвых захватчиков.

Согласно данным Global Firepower, потери РФ в полномасштабной войне в Украине больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Страна-агрессор потеряла в Украине войско численностью, как совокупность армий 16 стран НАТО.

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