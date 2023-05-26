Во время побега был убит надсмотрщик.

В оккупированном россиянами Лисичанске Луганской области из лагеря слаживания отряда "Шторм Z" сбежали 39 бывших зеков.

Как сообщает местное издание 161.ru, побег произошел еще 24 мая. Во время побега был убит надсмотрщик, военнослужащий из так называемого "министерства госбезопасности ЛНР".

Отмечается, что сбежавшие заключенные вооружены и скрываются на автомобилях. Дезертиров ищут уже и в РФ, силовики Ростовской области получили на них ориентировку.

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До этого российский проект Gulagu.net сообщал о возможности подобных ЧП, к организации которых может быть причастен Пригожин и его наемники. Цель - дискредитация российского Минобороны и дальнейший подрыв репутации Шойгу, обвинение в неспособности контролировать "Проект К" и освобождённых для войны зеков.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военное руководство изо всех сил пыталось поддерживать дисциплину в своих рядах во время войны в Украине, но проблемы только ухудшились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года.

Также отмечалось, что российских солдат будут сажать в тюрьму за сдачу в плен без серьезных ранений. Военный РФ будет считаться преступником, если сдался в плен добровольно, Единственный вариант, когда РФ не будет считать его преступником - если он был по своему физическому состоянию не способен от него уклониться.