По его мнению, украинские солдаты будут в значительно лучшем положении.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что зимой не стоит ждать затишья на фронте.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины может сохранить давление на российские силы, сказал он в эфире информационного телемарафона.

Это не позволит россиянам перегруппироваться и обучить мобилизованных.

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"Конечно будет сложно. Погода всегда будет иметь последствия, почва будет сложнее, пока не замерзнет, видимость будет хуже для дронов. Но украинские солдаты будут хорошо снаряжены", - сказал он.

Ходжес назвал службу в таких условиях проверкой дисциплинированности солдат.

"Мне кажется, что украинские солдаты будут в значительно лучшем положении, за их плечами целая страна, а русские здесь есть оккупанты. Поэтому у них будет меньшая поддержка", - добавил он.

Кроме того, генерал напомнил, что страны-партнеры уже пообещали передать зимнюю форму и палатки Вооруженным силам Украины.

Прогнозы Ходжеса по войне в Украине

Ранее Ходжес говорил, что применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, ведь тогда коллективный Запад должен будет отреагировать на это.

Кроме того, он говорил, что назначение нового командующего оккупационными войсками не сможет исправить системные проблемы в русской армии.

По мнению генерала, Вооруженные Силы Украины могут освободить оккупированные Мелитополь и Мариуполь уже этой зимой.

Еще в сентябре он говорил, что сейчас мир наблюдает начало конца Российской Федерации как она выглядит сегодня.

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