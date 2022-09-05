По его мнению, сейчас мир наблюдает "начало конца РФ".

Военные цели Соединенных Штатов Америки включать "деимпериализацию" России.

Такое мнение высказал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в Twitter.

"Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать "деимпериализацию" России. Мне кажется, что мы наблюдаем начало конца Российской Федерации, как она выглядит сегодня. К этому нужно быть готовым... Мы не были готовы к концу СССР", - написал он.

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Так Ходжес прокомментировал слова бывшего посла США в НАТО Курта Волкера после визита в Грузию.

Он заявил, что "империалистические войны" России против ее соседей начались не в Украине, пишет Agenda.

"Люди сейчас сосредоточены на Украине, однако империалистические войны России против соседей начались не в Украине, а здесь, в Грузии, в 2008 году. Россия оккупировала часть Молдовы. Они сейчас более брутальные в Украине, захватывают больше территорий в Украине, но это все взаимосвязано, это часть одного целого. Мы не можем забывать, что Россия все еще здесь", - сказал Волкер.

По данным издания Die Welt, политическая элита в Российской Федерации уже намекнула на расширение планов о "восстановлении" СССР.

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