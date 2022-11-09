Российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют, отметил американский генерал.

Если Россия допустит страшную ошибку и применит оружие массового уничтожения, то последствия для нее будут катастрофические.

Как отметил бывший командующий американской армии в Европе генерал Бен Ходжес в интервью 24 канала, в случае применения ядерного оружия в дело вступят США. Положительных последствий для России не будет.

"Их будет ноль, если россияне решатся использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что потом коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать", - заявил Ходжес.

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По его мнению, Кремль хочет, чтобы люди как можно больше говорили о ядерном оружии и высказывали свои опасения. Впрочем, российское ядерное оружие эффективно лишь тогда, когда его не используют.

"Как только ее используют – все. Потому что потом в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей", – подчеркнул экс-командующий американской армии.

Кроме того, у России нет друзей. Недавно лидер Китая Си Цзиньпинь на встрече с канцлером Олафом Шольцем сказал, что осуждает вероятное использование Россией ядерного оружия и осуждает его угрозы.

"То есть у России в этом вопросе нет друзей, может, только одна КНДР. Но союзников, которые бы одобрили применение ядерного оружия по Украине, у них нет", - добавил генерал.

Ядерные угрозы РФ: что известно

Россия не раз намекала на возможность применения ядерного оружия на войне в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения Россией ядерного оружия в Украине остается низким, хотя РФ ведет себя безответственно и опрометчиво.

Ранее издание Bloomberg писало, что президент Российской Федерации Владимир Путин начал новый виток ядерных угроз. Отмечалось, что эти угрозы – часть попытки Кремля запугать США и Европу, чтобы они перестали поддерживать Украину и заставили Киев сесть за стол переговоров на условиях Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия применит ядерное оружие, то прекратит свое существование.

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