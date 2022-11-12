Генерал прогнозирует освобождение Мелитополя и Мариуполя уже этой зимой.

После освобождения Херсона от оккупантов украинские военные смогут наносить удары из HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму.

Как написал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в Twitter, это может ослабить оборону российских войск и повлияет на дальнейшую деоккупацию полуострова.

"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании...освобождения Крыма", – написал Ходжес.

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Американский генерал также подчеркнул, что важную роль в деоккупации Крыма может сыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Освобождение Херсонщины

11 ноября 2022 года украинские войска зашли в Херсон. Как подчеркнули в ГУР МО, после отступления основной группировки войск армии РФ из украинского Херсона, российское командование бросило солдат на произвол судьбы, призвав пытаться сбежать самостоятельно, переодевшись в гражданскую одежду.

Помимо областного центра, ВСУ освободили правобережную часть Херсонской области. Отмечается, что примерно 10 000 российских оккупантов не успели сбежать. Кое-кто из них сдается в плен, а кто-то у берега Днепра прячется и ждет случая переправиться на левобережье.

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