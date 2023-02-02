Вместе с тем, заседание в формате "Рамштайн" 14 февраля, скорее всего, снова будет посвящено ПВО, танкам и боеприпасам.

США вряд ли согласятся на передачу Украине своих истребителей F-16, но могут рассмотреть возможность предоставления другими странами своих собственных F-16, сказал в комментарии Politico высокопоставленный чиновник Пентагона.

Согласие США необходимо из-за экспортных ограничений.

Politico отмечает, что некоторые страны Европы уже продемонстрировали, что могут передать Украине свои F-16. Даже Франция, которая переходит на Rafale, может передать более старые образцы имеющихся у ВВС американских истребителей.

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"Есть и другие страны, которые говорят об этом. Так что, когда они выдвинут предложения о том, как это сделать, я думаю, мы это обсудим", — сказал высокопоставленный чиновник Минобороны.

Также он добавил, что позиция США вовсе не означает возражения таких поставок, "просто мы должны убедитться, что мы продолжаем расставлять приоритеты".

В свою очередь, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что Запад должен предоставить Украине все вооружения, в которых она нуждается. "Самый большой риск - это затягивание конфликта. Вот почему мы заинтересованы в скорейшем прекращении войны с помощью оружия… Если мы поставим все оружие, которое нужно Украине, они смогут победить", - заявил он, подчеркнув, что это включает даже возврат Крыма.

Вместе с тем, заседание в формате "Рамштайн" 14 февраля, скорее всего, снова будет посвящено ПВО, танкам и боеприпасам. Разговор о самолетах рассматриваются Европой "как долгосрочный проект".

Пока единодушия относительно передачи украинским пилотам передовой авиации на Западе нет. Канцлер Германии Олаф Шольц в традиционной для себя манере заявил, что Берлин против западных истребителей для Украины, потому что это грозит новой эскалацией. Также накануне американский президент Джо Байден на вопрос, утвердит ли Белый дом поставку Украине F-16, ответил: "Нет".

Хотя, как пишет The Wall Street Journal, Запад осознает, что войну на истощение выиграет Россия, поэтому меняет свою стратегию по поставкам оружия Украине. По данным издания Politico, чиновники уже начали давить на Пентагон, чтобы США согласовали передачу Украине истребителей.

Именно нерешительность США и европейских стран перевести ВСУ на передовое западное вооружение стало "тормозом" для развития контрнаступления Украины на юге, пишет Институт изучения войны. После этого война перешла в позиционные бои.

Какие истребители могут появиться в ВСУ - что говорят эксперты

В OП не скрывали надежд, что февральский "Рамштайн" будет авиационным. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что международные партнеры уже начали работать над вопросом передачи Украине реактивных истребителей F-16.

Если Украина получит самолеты западного производства, это, с большой вероятностью, будут именно F-16. Ведь это самая распространенная модель современных боевых самолетов, находящихся на вооружении многих стран и производящихся сегодня, считает военный историк Андрей Харук.

Также, по мнению Харука, Украине могут передать шведские истребители Grippen, Eurofighter, состоящих на вооружении нескольких стран, например, Италии и Испании, или даже французских Rafale. Они - одни из лучших, совершенных и популярных в мире.

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