Во время контрнаступления требуется прикрытие нашей техники с неба, отметил эксперт.

Для успешного контрнаступления Украине нужны истребители F-16 ведь они помогут закрыть небо над позициями ВСУ. В интервью "Обозревателю" военный эксперт Владислав Селезнев пояснил, что речь идет о слаженной работе артиллерии, бронетехники и авиации:

"С одной стороны, работает украинская артиллерия, с другой стороны, активно вовлечена бронетехника – а мы помним, что корабль с 60 танками Bradley уже движется в Украину. Плюс все это войско с неба прикрывают истребители, например, F-16. Это создает все предпосылки для того, чтобы контрнаступление было успешным".

Он отметил, что во время контрнаступления и намерений освободить определенные территории нужны ресурсы хотя бы на четыре недели активных боевых действий. Речь идет о потребностях на одну операцию. А в целом операций по полному освобождению Украины может быть пять, шесть или семь.

Видео дня

"Каждая такая операция зависит от ресурсов на четыре недели боевых действий. А это артиллерия и боеприпасы, это танки и другие типы боевых бронированных машин", — говорит Селезнев.

Истребители F-16 для Украины

2 февраля Politico со ссылкой на слова чиновника Пентагона сообщило, что США вряд ли согласятся на передачу Украине своих F-16, но могут рассмотреть возможность предоставления другими странами своих собственных истребителей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет давать истребители F-16 Украине. Он ограничился кратким ответом "нет" и не назвал причин отказа.

30 января премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности передать ВСУ американские истребители F-16, Но для этого требуется согласие США. Впоследствии стало известно, что Польша не обсуждала отправку истребителей F-16 в Украину.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц решительно отверг идею передать Украине F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: