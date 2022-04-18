Уроженец Севастополя пошел на службу к оккупантам и совершал военные преступления в Сирии, а потом и в Украине.

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта Александра Чирву. Он был капитаном десантного корабля "Цезарь Куников".

Как написал так называемый "губернатор" Севастополя в своем Telegram-канале Михаил Развожаев, оккупант "скончался от ран, полученных в бою".

Его похоронили в оккупированном Россией украинском Севастополе.

Александр Чирва родился в Севастополе, предал Украину и пошел на службу к оккупантам. Дослужился до командира большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, имел звание капитана 3 ранга.

Не исключено, что карьеру предатель сделал не без помощи родственников: его брат и отец служат в оккупационной армии РФ.

В 2015-2016 годах он участвовал в войне в Сирии.

С 2018 года Чирва числится в списках "Миротворца" как российский оккупант.

"Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа", - отметил так называемый "мэр" оккупированного Севастополя, оккупант из Красноярска.

Напомним, 13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке. После этого в России заблокировали мультик про субмарину "Нептун" и фашистский эсминец Z, а крымчане перестают верить в то, что им говорят по ТВ и в РосСМИ.

Вскоре начали появляться заявления родителей "пропавших без вести" солдатов-срочников, которые служил на крейсере "Москва". Мать одного из таких моряков утверждала, что говорила со своим сыном и он рассказал ей о множестве раненых с оторванными конечностями. Другая мать "пропавшего без вести" моряка из "Москвы" рассказала, что в госпитале около 200 раненых. Однако РФ умалчивает правду и ничего не сообщает о количестве жертв и пострадавших.

Справка УНИАН. "Цезарь Куников" (БДК-64) — большой десантный корабль проекта 775 (775/II), состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России (Севастополь, 197-я бригада десантных кораблей 30-й дивизии надводных кораблей). Бортовой номер — 158.

По одним данным — 10 мая 1989 года, по другим — в 1991 года БДК-64 получил имя в честь Героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова.

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