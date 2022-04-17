Также было уничтожено, в частности, более 770 танков, 2 тыс. боевых бронированных машин и 376 вражеских артиллерийских систем.

Украинские защитники уничтожили уже около 20,3 тыс. российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 апреля в личном составе ориентировочно составляют около 20 тыс. 300 человек.

Кроме того, уничтожено 773 танка, 2 тыс. 2 боевые бронированные машины, 376 артиллерийских систем, 127 реактивных систем залпового огня, 66 средств противовоздушной обороны, 165 самолетов, 146 вертолетов, 1 тыс. 471 единица автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами и 148 беспилотники оперативно-тактического уровня.

Также украинская армия уничтожила 27 единиц специальной техники и 4 пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов/тактических ракетных комплексов.

Данные уточняются, добавили в Генштабе.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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