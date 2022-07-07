Российские оккупанты в Херсоне сжигают в мобильных крематориях десятки тел погибших своих военных сразу.
Об этом рассказал херсонский активист Владимир Молчанов в эфире 24 канала.
"Этот российский "стандарт" предусматривает сожжение всех вместе, поэтому, если в Россию доставляют небольшие ящички с остатком тела, то родные этих оккупантов должны знать, что там просто смесь всего на свете", – отметил он.
Молчанов акцентировал, что это не советская практика, ведь в советской армии так не делали, это уже чисто российская "разработка", поражающая своим цинизмом. Он добавил, что у россиян серьезные проблемы с логистикой, поэтому они таким образом сокращают себе расходы.
"Большинство этих мертвых – наскоро мобилизованные из Луганской и Донецкой областей, к которым у оккупантов нет никаких сантиментов. Также там есть представители "социального дна" из самой России – поэтому можно прийти к выводу, что до большинства этих сожженных, просто нет дела", – отметил он.
По словам активиста, места, где российские оккупанты сжигают тела, расположены северо-западнее от Херсона, в районе Чернобаевки.
Напомним, ранее сообщалось, что, по данным разведки, в Херсоне российские оккупанты сжигают тела убитых военных, чтобы скрыть потери.