У захватчиков серьезные проблемы с логистикой, и они сокращают себе расходы, массово сжигая тела.

Российские оккупанты в Херсоне сжигают в мобильных крематориях десятки тел погибших своих военных сразу.

Об этом рассказал херсонский активист Владимир Молчанов в эфире 24 канала.

"Этот российский "стандарт" предусматривает сожжение всех вместе, поэтому, если в Россию доставляют небольшие ящички с остатком тела, то родные этих оккупантов должны знать, что там просто смесь всего на свете", – отметил он.

Молчанов акцентировал, что это не советская практика, ведь в советской армии так не делали, это уже чисто российская "разработка", поражающая своим цинизмом. Он добавил, что у россиян серьезные проблемы с логистикой, поэтому они таким образом сокращают себе расходы.

"Большинство этих мертвых – наскоро мобилизованные из Луганской и Донецкой областей, к которым у оккупантов нет никаких сантиментов. Также там есть представители "социального дна" из самой России – поэтому можно прийти к выводу, что до большинства этих сожженных, просто нет дела", – отметил он.

По словам активиста, места, где российские оккупанты сжигают тела, расположены северо-западнее от Херсона, в районе Чернобаевки.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным разведки, в Херсоне российские оккупанты сжигают тела убитых военных, чтобы скрыть потери.

Вас также могут заинтересовать новости: