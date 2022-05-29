Отважные украинские защитники продолжают героически защищать наши территории.

Боевая группа К2, которая относится к 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, ликвидировала очередных "туристов", которые бродили по безлюдным улицам на окраинах Марьинки Донецкой области.

Видео опубликовали на ютуб-канале бригады.

"Приехали "туристы" на запрещенных машинах и остановились на улице, где ребята с разведывательной группы К2 с помощью еще одних знаменитых рабочих проводили плановые ремонтные работы", – написали украинские военные.

Что известно о потерях врага на войне

Потери РФ в Украине пересекли новую "красную линию" – россияне потеряли уже 30 тысяч личного состава по состоянию на 29 мая. Только за последние сутки они поквитались со 150 оккупантами. Кроме того, наши воины уничтожили огромное количество вражеской техники: танков, самолетов, средств ПВО, крылатых ракет и тому подобное.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении, где рашисты без успеха пытаются улучшить свое тактическое положение.

Ранее УНИАН уже писал, что в результате контрнаступательных действий на юге враг понес существенные потери и занял оборону на невыгодных и недооборудованных позициях.

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