Вследствие контрнаступательных действий на юге враг понес существенные потери и занял оборону на невыгодных и недооборудованных позициях.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Ситуация на линии соприкосновения имеет свою динамику. Вследствие контрнаступательных действий наших войск врагу нанесены существенные потери и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются. Захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины", - отметил он.
Назаров напомнил, что оккупанты снова атаковали Николаев из реактивных систем залпового огня, попав в жилые кварталы.
Предварительно, есть раненые среди гражданского населения. Информация уточняется.
В то же время, на оккупированной Херсонщине пути выезда на подконтрольные Украине территории враг полностью заблокировал.
"Машины, которыми люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно", - рассказал спикер ОК.
Он добавил, что оккупанты продолжают блокаду украинских портов.
"Их корабельная группировка остается без изменений, поддерживая угрозу ракетных ударов. Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией", - уточнил Назаров.
Ранее сообщалось, что оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие гражданские.
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