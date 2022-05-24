Украинские военные с завидной точностью уничтожают технику оккупантов. Бойцы ВСУ в этот раз уничтожили танк армии Российской Федерации в Донецкой области.
Соответствующе видео обнародовала боевая группа К-2 54 ОМБр.
Российские военные прятали свою технику на одной из шахт Марьинки, где их и обнаружили бойцы ВСУ.
Украинские военные при помощи противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", которое разработало Киевского конструкторского бюро "Луч", разнесли позиции оккупантов. Бойцам 54-й бригады, чтобы уничтожить вражескую технику, понадобилось одно точное попадание.
Война в Украине: обновленные данные
По состоянию на 24 мая российские войска пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк, чтобы выйти на админграницу Луганской области. При этом россияне стянули дивизион "Искандеров" к белорусскому направлению.
Кроме того, россияне обустраивают позиции и на захваченном острове Змеиный. В Черном море продолжается маневрирование кораблей Черноморского флота РФ.
За прошедшие сутки в Украине ликвидировали еще 150 российских оккупантов и девять танков. Теперь общее количество уничтоженных в украинском государстве врагов составляет около 29 350 человек.