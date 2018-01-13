Боевики вчера нарушали перемирие на всех направлениях: двое бойцов ВСУ ранены

Российско-оккупационные войска вчера продолжали нарушать перемирие. Особую активность враг проявлял в темное время суток.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, боевики прибегали к обстрелам позиций украинских защитников из минометов, запрещенных Минскими договоренностям, вооружения БМП и гранатометов.

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В частности, по данным штаба, на Луганском направлении боевики вечером, около двух часов подряд, вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников вокруг Троицкого. Более двух с половиной часов с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а возле Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие со стрелкового оружия.

На Донецком направлении оккупанты применили 120-мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкино. Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись позиции ВСУ вблизи Авдеевки.

«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. Несмотря на то, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь в ответ. Вследствие вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако двое защитников получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь», – отметили в штабе АТО.