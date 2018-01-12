В штабе АТО рассказали о новых случаях нарушения боевиками перемирия

С начала суток вдоль линии разграничения на оккупированном Донбассе боевики 4 раза нарушили новогодне-рождественское перемирие, позиции украинских защитников вблизи Водяного боевики обстреляли из 120-мм минометов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Перемирие по вине российско-оккупационных группировок по-прежнему не соблюдается. Враг продолжает осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Всего с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 4 обстрела укреплений ВСУ. В двух случаях украинские воины давали врагу адекватный ответ", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении боевики совершили обстрелы оборонительных укреплений сил АТО из пехотного вооружения. Несколько раз в течение дня оккупанты из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Троицкого, а в обеденное время незаконные вооруженные формирования прицельно стреляли в сторону защитников Катериновки.

На Донецком направлении противник применил минометы на Приазовье. Пятнадцать 120-мм мин разорвались вокруг опорных пунктов вблизи Водяного.