Украина будет использовать американские ПТРК для ответа на провокации РФ на Донбассе - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина будет использовать американские противотанковые ракетные комплексы для ответа на провокации РФ на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

Климкин сказал, что решение США о продаже Украине имеет символическое значение.

"И очень важное значение. Но также имеет важное практическое значение, поскольку речь идет об оружии именно оборонного характера", - заявил Климкин.

"Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов, но как вы понимаете, оно не используется в атакующих действиях. Поэтому оно не может использоваться в качестве аргумента, который будет способствовать повышению температуры конфликта. Наоборот, то, что делает Россия сейчас - это абсолютная сознательная тактика постоянной контролируемой эскалации и мы не исключаем дальнейшей милитарной эскалации", - добавил глава МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отмечает, что в его стране скептически относятся к тому, что поставки оружия Украине смогут способствовать урегулировать ситуации на Донбассе.

**** По данным американского телеканала ABC News со ссылкой на различные источники в Госдепартаменте США, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может согласовать план продажи Украине противотанковых ракетных комплексов. В частности, отмечалось, что общий объем оборонного пакета на сумму 47 миллионов долларов будет включать продажу 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы "сдержать дальнейшую агрессию". При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно "усиленном оборонном потенциале" идет речь.

В свою очередь после появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения в МИД РФ заявили, что США перешли черту и "разжигают войну".