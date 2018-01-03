Украина будет использовать американские ПТРК для ответа на провокации РФ на Донбассе - Климкин
Глава МИД Украины отмечает, что решение о поставках Соединенными Штатами Америки оружия не может использоваться в качестве аргумента, который будет способствовать повышению температуры конфликта на Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина будет использовать американские противотанковые ракетные комплексы для ответа на провокации РФ на Донбассе.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.
Климкин сказал, что решение США о продаже Украине имеет символическое значение.
"И очень важное значение. Но также имеет важное практическое значение, поскольку речь идет об оружии именно оборонного характера", - заявил Климкин.
"Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов, но как вы понимаете, оно не используется в атакующих действиях. Поэтому оно не может использоваться в качестве аргумента, который будет способствовать повышению температуры конфликта. Наоборот, то, что делает Россия сейчас - это абсолютная сознательная тактика постоянной контролируемой эскалации и мы не исключаем дальнейшей милитарной эскалации", - добавил глава МИД Украины.
Как сообщал УНИАН, Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отмечает, что в его стране скептически относятся к тому, что поставки оружия Украине смогут способствовать урегулировать ситуации на Донбассе.
**** По данным американского телеканала ABC News со ссылкой на различные источники в Госдепартаменте США, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может согласовать план продажи Украине противотанковых ракетных комплексов. В частности, отмечалось, что общий объем оборонного пакета на сумму 47 миллионов долларов будет включать продажу 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.
Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы "сдержать дальнейшую агрессию". При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно "усиленном оборонном потенциале" идет речь.
В свою очередь после появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения в МИД РФ заявили, что США перешли черту и "разжигают войну".