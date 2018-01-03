Чалый: решение США о продаже Украине оружия - это сигнал, что агрессия России получит адекватный ответ

Решение США о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов - это сигнал, что любая агрессия Российской Федерации будет иметь адекватный ответ. Об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал в интервью "Голосу Америки".

Читайте такжеУкраина уже получает от США оперативно-тактическое оружие - Чалый"Я думаю, основная причина, это то, что услышали наш сигнал, и я как посол всегда на встречах с политиками в Конгрессе, но и с Администрацией (Дональда Трампа) говорил, что наш опыт этой гибридной войны с Россией показывает, если вы демонстрируете слабую позицию, агрессор идет дальше, и если вы демонстрируете силу, открывается возможность для дипломатической работы того же посла Волкера, который очень хорошо работает, но, не имея такого мощного сигнала, Россия просто не хочет садиться за стол переговоров, и дальше делать шаги навстречу", - сказал Чалый.

"Это сигнал. Это вопрос не только в том, какие виды вооружений придут, хотя это также усиливает нашу обороноспособность. Главное - это четкий сигнал США: любая агрессия, любая попытка разрушить установившийся международный порядок получит адекватный ответ", - сказал Чалый.

Кроме того, посла спросили, слышат ли в Киеве требования Вашингтона относительно реальной борьбы с коррупцией и поддержки антикоррупционных органов.

Так, по его словам, "сейчас где-то на 95% совпадают наши ключевые задачи ближайшего времени с теми требованиями или советами, которые звучат из Вашингтона". "И звучат они по одной причине, потому что Соединенные Штаты действительно нам помогают не только по программе военной безопасности, но и реформированию Украины", - сказал он.

"Вы знаете, что сократилась очень серьезно помощь всем странам мира, и Украина сейчас получает 50% от всего, что идет в Евразию. И поэтому, конечно, звучат эти требования. Хотя это наша задача. Поэтому наши цели совпадают. Вопрос в темпах, вопрос в том, как это сделать, и в этом иногда очень важно и объяснять партнерам, и слышать конечно", - сказал Чалый.

В этой связи дипломат заверил, что высшее руководство Украины слышит все сигналы, поступающие из Вашингтона.

"Мои сигналы могут даже жестче быть, чем то, что звучит политически, и у нас очень доверительный диалог, и мы исходим часто из этих ситуаций. Я думаю, что это то, что и будет дальше. Надо просто уметь делать своевременно те шаги, которые нужно", - сказал Чалый.

Как сообщал УНИАН, по данным американского телеканала ABC News со ссылкой на разные источники в Госдепартаменте США, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может согласовать план продажи Украине противотанковых ракетных комплексов. В частности, отмечалось, что общий объем оборонного пакета на сумму $47 млн будет включать продажу 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем, в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно «усиленном оборонном потенциале» идет речь.

В свою очередь, после появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения, в МИД РФ заявили, что США перешли границу и «разжигают войну».