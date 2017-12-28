Порошенко о предоставлении летального оружия: сразу за США пойдут другие государства

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что вслед за США решение о предоставлении Украине летального вооружения примут страны Евросоюза и другие государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время рабочей поездки в Одесскую область.

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«Несколько дней назад, после переговоров с нашими союзниками из США, было принято историческое решение о предоставлении Украине наконец оборонительного оружия. Это позволит гораздо более эффективно нашим лучшим в мире воинам защищать родную землю», - заявил президент.

«Мы так долго ждали этого решения, потому что сразу за США последуют другие государства. Канада, министр иностранных дел Христя Фриланд уже сообщила о том, что мы расширяем (сотрудничество - УНИАН), страны ЕС, мира. Это очень важный для нас под Новый год большой подарок», - убежден Порошенко.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство неоднократно просило США предоставить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем, в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы "сдержать дальнейшую агрессию". При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно "усиленном оборонном потенциале" идет речь.

После появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения в МИД РФ заявили, что США перешли границу и "разжигают войну".