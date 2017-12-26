Донецкие лицеисты сдали "спецслужбам ДНР" своего директора из-за его проукраинской позиции (видео)

В Донецке школьники престижного лицея подставили и фактически сдали бандитским "спецслужбам" своего учителя и основателя одного из лучших в городе образовательных заведений Григория Штейна.

Как пишет Остров, ученики выложили в интернет скрытую видеозапись, на которой известный педагог-новатор пытается донести до школьников, что установившаяся на оккупированной части Донецкой области власть является властью бандитских формирований.

На видео лицеисты вступили в дискуссию с преподавателем и активно не соглашались с его доводами в пользу украинской власти и военных.

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На записи видно и слышно как Штейн открыто назвал бандитскими военные формирования, которые орудуют в Донецке, а их главари даже на официальные мероприятия ходят с вооруженной охраной.

Дети возражали ему заучеными штампами о продовольственной блокаде "ДНР" и обещаниях Петра Порошенко заставить детей "республики" вместо походов в школу сидеть в подвалах.

В "ДНР" это видео уже вызвало шквал критики в адрес учителя и послужило началом его травли.

"Расстрелять. Буднично, без помпы. Так чтобы могилку его даже не искали", - предлагают в социальных сетях сторонники "республики" меру наказания для позволившего высказать собственное мнение педагога.

Данное видео не позволяет определить точную дату попытки воспитательной беседы с юными сторонниками террористической "ДНР".

Григорий Аркадьевич Штейн в 1990 году основал в Донецке престижный лицей "Коллеж" и является его директором. Он автор большого количества научных и методических трудов. Ученики лицея на протяжении многих лет занимали призовые места на Всеукраинских и Международных олимпиадах.