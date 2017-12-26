"Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию из-за беззакония в "республике"

Вчера на КПВВ «Гнутово» пограничники задержали мужчину, который пытался попасть на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в 2014-2015 годах мужчина работал оперуполномоченным в так называемой «полиции ДНР». Пограничники задержали бывшего «правоохранителя».

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Мужчина пояснил, что из-за коррупции и беззакония он уволился из рядов «полиции» и направлялся в Мариуполь, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию, ведь найти работу на оккупированных территориях достаточно тяжело.

Мужчину передали сотрудникам Нацполіції. Пограничники направили полиции сообщения о правонарушениях за .1 ст.260 УК «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Как сообщал УНИАН, с 27 декабря на границе с Российской Федерацией в тестовом режиме заработают мобильные комплексы биометрического контроля.