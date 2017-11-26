В СБУ подтвердили, что на видео боевиков украинские военнопленные
Тандит заявил, что по этическим соображениям не будет разглашать информацию об их личностях.
Пленные, которые были показаны на недавно опубликованном российскими СМИ видео, где боевики «ЛНР» разрешают дозвониться семи военнослужащим Вооруженных сил Украины домой, действительно являются украинскими заложниками.
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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.
«Мы можем подтвердить информацию, что на этих видеокадрах находятся наши заложники», - сказал он, отвечая на вопрос о том, подставные ли лица на видео или нет.
«Я могу сказать о том, что действительно СБУ проводит определенную работу по опознанию тех видеокадров и наших заложников, которые на этих видеокадрах показаны и давали комментарии… Я могу лишь подтвердить, что на этих видеокадрах действительно есть наши заложники, но по этическим соображениям мы не будем разглашать информацию об их личностях», - добавил Тандит.
Как известно, 22 ноября российское издание «Новая газета» опубликовало видео, на котором боевики «ЛНР» разрешают семи украинским солдатам позвонить родственникам. По данным издания, террористы дали возможность поговорить с семьями Сергею Гладкому, Анатолию Кучере, Владиславу Лактионову, Олегу Якунину, Александру Ищуку, Артему Крину и Валентину Богдану.