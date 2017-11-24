Россия увеличила военный контингент на оккупированном Донбассе из-за конфликта между криминальными группировками - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Россия увеличила военный контингент из-за конфликта между различными криминальными группировками на оккупированном Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Происходит конфликтная ситуация между различными криминальными группировками, входящими в оккупационную администрацию на оккупированных территориях востока нашей страны», - отметил Турчинов.

«В связи с этим обострением российское военное руководство увеличило военный российский контингент, который находится на оккупированной территории. В связи с этим возникли некоторые проблемные вопросы, в том числе и те военные столкновения, о которых мы с вами сегодня знаем», - добавил секретарь СНБО.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ. В центре Луганска наблюдатели СММ ОБСЕ видели большое количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Шкиряк заявил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около тысячи военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артустановки.