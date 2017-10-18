Пауза в войне

Россия – страна особенная. Насмотревшись кремлёвской пропаганды о безжалостных бандеровцах, можно весело и геройски звать российских оккупантов в свой дом. Когда Кремль огнём и мечом по-настоящему устанавливает контроль над регионами, люди получают настоящую, неприкрытую российскую действительность. Вернуться к довоенной жизни невозможно. Есть два выхода. Первый: бежать, – и так сделали не менее двух миллионов украинцев, покинувших свои дома в ОРДЛО. Второй: ждать и надеяться на приход украинской армии – она единственная может излечить регион от «русского мира» и изгнать инородцев.

Тем временем на международной арене Кремль и его адепты уже четвёртый год, глядя прямо в глаза своим собеседникам, клянутся, что Россия – «гарант», а не оккупант, и «готова» к миру. Такая формула уже использовалась перед началом Второй Мировой войной Третьим рейхом, где заявляли, что «Германия хочет мира, но только на своих условиях». В рамках этого подхода Москва готова демонстрировать гибкость своей позиции по Донбассу. То есть, россияне будут обсуждать любой вариант «урегулирования», который сохранит за ними физический и политический контроль за захваченными частями Донецкой и Луганской областей. Возможно всё, даже миссия ООН, но только такая, которая ничего не решит и не изменит на земле. В Кремле не стесняются заявлять, что ни «нормандская четверка», ни Вашингтон не изменят расклад сил в регионе.

Цель этой показной «гибкости» проста – убедить западных партнёров, что именно Украина не хочет окончания войны. Для этого Кремль проводил и будет проводить публичные мероприятия в России и странах Европы, чтобы, если не мытьем, так катаньем доказать себе и другим, что нужно – и выгодно – согласиться с новым статус-кво, снять с России санкции и вернуться к формату общения "business as usual". Для этого задействуют любые международные площадки, как например, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, где глава МИД РФ Лавров объявил, что Украина напала на Донбасс, а Германия и Франция – недоговороспособны. Будут открываться новые и новые «представительства» бандитско-кремлёвских республик в разных странах ЕС. При этом в эфирах российских ток-шоу будут делать вид, что произошло мировое «признание» оккупированных территорий украинского Донбасса. Там же россиянам будут продолжать внушать – Путин всех переиграл, и, якобы, украинская земля – основа для российского счастья.

Цель этой показной «гибкости» проста – убедить западных партнёров, что именно Украина не хочет окончания войны

На практике позиция Путина неизменна и превратилась в некий фетиш – продолжать терзать Украину, сохранив для будущих торгов захваченный Донбасс. Тем временем на линии соприкосновения произойдёт «горячая» заморозка конфликта. Стрельба разной интенсивности будет продолжаться, но никаких политических изменений не будет.

Собственно, можно считать, что первый этап российско-украинской войны окончен. Обелиск ненависти россиян к украинцам установлен. Причём в прямом и переносном смысле. Кремль установил контроль над Крымом и частью Донбасса, Украина избавилась от многовековых иллюзий.

Минские соглашения умерли, хотя все участники переговоров – в Москве, в Киеве, в европейских столицах и за океаном – будут продолжать твердить о безальтернативности этого документа. Все ждут, когда оппонент даст слабину. Москва ждёт, что Европа моргнёт первой.

Роман Цимбалюк, Москва