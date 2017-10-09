Участники "нормандского формата" и США не могут изменить ситуацию на Донбассе - Кремль

В Кремле заявили, что участники "нормандского формата" и США не могут изменить ситуацию на Донбассе. Об этом сказал журналистам в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН результаты встречи спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Вячеслава Суркова.

Читайте такжеСурков заявляет, что переговоры с Волкером по Донбассу прошли конструктивноНа вопрос, что должно случиться, чтобы после таких переговоров были изменения "на земле", Песков ответил: "Изменения на земле не могут быть обеспечены силами стран-участниц "нормандского процесса" или иных стран, в частности, США".

По его словам, изменения "на земле могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс".

При этом Песков добавил, что на встрече в Белграде Сурков и Волкер "сверили часы и обменялись мнениями по нынешней ситуации".

"Для изменения ситуации на земле необходимо четкое наличие политической воли в плане выхода не на дальнейшее нагнетание конфронтации, а на решение проблем мирными политическими средствами ", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, в столице Сербии Белграде 7 октября состоялись переговоры Волкера и Суркова о перемирии на востоке Украины.

Встреча стала второй для Суркова и Волкера. Первая их встреча прошла в Минске 21 августа.