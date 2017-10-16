Лавров обвинил Украину в "нападении" на Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Украина «напала» на Донбасс и обвинил Францию и Германию в недоговороспособности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

По его словам, выполнение Минских соглашений тормозится из-за «неспособности или нежелания украинской власти» выполнить свою часть политических реформ и «предоставить гарантии безопасности населению Донбасса».

Он заявляет, что жители Донбасса «оказались в нынешней ситуации потому, что отказались поддержать антиконституционный государственный переворот».

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«Эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины. На них напали. Напали, объявив их террористами. Так не бывает, они же не хотели ничего кроме того, чтобы их не трогали. Они сказали: «мы ваш переворот не признаем, дайте нам разобраться что и как». Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются», - отметил Лавров.

При этом он считает, что «для всех участников этих событий должна быть амнистия, должен быть особый статус этих территорий, закреплённый в Конституцию и должны быть выборы».

«Саботируется. Это опять же вопрос договороспособности, в том числе договороспрособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под Минским комплексом мер», - добавил Лавров.