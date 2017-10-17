В России назвали "неприемлемой" полноценную миротворческую операцию на Донбассе

Полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения Минских соглашений. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире канала "Россия- 24".

"Это не миротворцы (ООН). Это миссия по обеспечению безопасности, защиты наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона вместе с целым рядом государств-участников западного лагеря ведут речь о полноценной миротворческой операции, что, конечно, совершенно неприемлемо с точки зрения минских соглашений и с точки зрения функционирования самой спецмониторинговой миссии ОБСЕ и мандата, которой был выписан государствами - участниками", - сказал Лукашевич.

При этом он подчеркнул, что о размещении миротворческой миссии на границе Украины с РФ "вообще разговора нет".

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"Мы ведем разговор о том, что главные события, главные угрозы существуют вдоль всей линии соприкосновения. Согласны были с дополнительными предложениями о том, что если потребуется подключение ооновских специалистов, то можно будет делать это по обе стороны линии соприкосновения. Но это все теоретизирование и пока практической работы в Нью-Йорке ни по одной инициативе не ведется. В Вене, естественно, взята большая пауза, вся развязка должна произойти в СБ ООН, который единственный уполномочен принимать решения по направлению тех или иных миссий - миротворческих и защитных", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу. Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасности и политического присутствия ООН на Донбассе.