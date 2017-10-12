Катастрофа МН17: СБУ вызывает на допрос российского генерала "Хмурого"

Служба безопасности Украины вызвала на допрос по делу о катастрофе малайзийского лайнера Boeing 777 в Донецкой области пятерых граждан РФ, среди них и российский военный Сергей Дубинский, известный как "Хмурый".

Вызов силовиков был опубликован в "Урядовому кур'єрі" за 12 октября, передает ТСН.

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На допрос вызваны Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев и Эдуард Гилазов.

30 и 31 октября в главном управлении СБУ в Киеве их должны допросить и сообщить о подозрении в деле о катастрофе пассажирского лайнера.

Кроме этого, на допрос по делу о катастрофе самолета вызвали четырех граждан Украины: Олега Шляпина, Сергея Браковского, Александра Дудниченко и Леонида Харченко. Все они зарегистрированы в Донецке или Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, международная команда расследователей Bellingcat ранее обнародовала доклад, в котором говорилось о том, что перевозку установки "Бук", из которой, предположительно, был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский, известный под псевдонимом "Хмурый".