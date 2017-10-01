Сутки в АТО: боевики 20 раз обстреляли военных, один боец ранен

В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 20 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один боец был ранен, еще двое получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией.

"Основная активность противника и в дальнейшем сохранялась на Донецком направлении. Здесь после 18:00 боевики несколько часов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на юго-восточных окраинах Авдеевки. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Также вечером пророссийские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе шахты Бутовка, Невельского и Майорска", - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников на подступах к Лебединскому и Водяному. А с 21:00 и на протяжении часа боевики били из 82-миллиметрового миномета, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО вблизи Широкино.

Ранее сообщалось, что боевики активизировали обстрелы украинских военных.