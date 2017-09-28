Рассекречены два генерала Путина на Донбассе, один из них - создатель "армейских корпусов" боевиков

Убитый в Сирии российский генерал Валерий Асапов был не единственным высокопоставленным военным России, который принимал участие в военных действиях на территории Луганской и Донецкой областей. Контрразведка СБУ установила личности еще двух российских генералов, которые одновременно с Асаповым незаконно находились на территории Украины, передает ТСН.

Речь идет об уроженце Донецкой области - генерал-лейтенанте ВС РФ Михаиле Теплинском, которого можно считать создателем так называемых армейских корпусов пророссийских боевиков, а также о генерал-майоре ВС РФ Валерие Шарагове.

По данным контрразведки, именно Теплинский в период с августа 2015 года до августа 2016 года был командиром и Асапова, и Шарагова.

Жизненные пути Асапова, Шарагова и Теплинского объединила агрессия России против Украины. После "ратных дел" на Донбассе по формированию неорганизованных боевиков в регулярные армейские структуры, они получили повышение в рядах Вооруженных сил России. Им доверили выполнение новых задач, а их сменили другие генералы.

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Следует отметить, что персоны этих российских генералов важны для глубинного понимания подхода Кремля в вопросах ведения военных действий против Украины.

До 2015 года Теплинский был командующим 36-й армии Восточного военного округа ВС РФ в Улан-Удэ, Бурятия, личный состав которой неоднократно фиксировался на территории Украины.

А уже в мае 2015-го был назначен на должность начальника штаба 12-го командования резерва (в этом же году переименован в "Центр территориальных войск") Южного военного округа ВС РФ. Указанная структура была создана для непосредственного руководства российскими оккупационными войсками на Востоке Украины (так называемым 1-м и 2-м армейскими корпусами). Действовал под позывным "Вьюга".

По информации контрразведки СБУ, назначение Теплинского на эту должность было в значительной мере обусловлено его репутацией жесткого командира, способного навести порядок и выполнить приказ любой ценой. Он всегда ездил с серьезной охраной. Боевики очень боялись его. Российские офицеры даже прятались, потому что Теплинский наказывал за малейшую провинность - понижал в званиях, объявлял выговоры.

"Его приезд приравнивался к Армагеддону. Поэтому, можно говорить, что Теплинский сделал весомый вклад в развитие Россией относительно боеспособных оккупационных войск по образцу ВС РФ", - утверждают украинские контрразведчики.

В свою очередь, Шарагов с августа 2015 года стал заместителем командующего-начальником расположенного в оккупированном Донецке штаба так называемого 1-го армейского корпуса "Центра территориальных войск" Южного военного округа.

Эту должность он получил по протекции своего бывшего командира - генерал-лейтенанта Теплинского, который с мая 2015 года непосредственно руководит всеми российскими оккупационными войсками на Донбассе.

На Донбассе Шарагов был известен под позывным "Мускат". Занимал эту должность в течение года – до августа 2016-го.

Как сообщал 24 сентября УНИАН, в Сирии в результате минометного обстрела убит российский генерал Валерий Асапов, который командовал 1-м армейским корпусом боевиков в Донецкой области.