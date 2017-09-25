Убийство в Сирии генерала Асапова, ранее командовавшего боевиками "ДНР": в Кремле пообещали сообщить о его награждении

В Кремле пообещали сообщить о награждении убитого в Сирии генерала Валерия Асапова, который ранее воевал против Украины на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопросы, которые следует адресовать министерству обороны. По поводу награды - когда настанет время, мы сделаем соответствующее сообщение», - сказал Песков, отвечая на вопрос о гибели Асапова.

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Как сообщал 24 сентября УНИАН, в Сирии в результате минометного обстрела убит российский генерал Валерий Асапов, который командовал 1-м армейским корпусом боевиков в Донецкой области.

По информации Минобороны РФ, старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Генерал представлен командованием к высокой государственной награде посмертно.

В марте 2016 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что 1-м армейским корпусом боевиков в Донецкой области командует кадровый офицер российской армии генерал-майор Асапов.

«Подтверждено, что на посту “командующего 1 АК (Донецк)” находится кадровый офицер российской армии, генерал-майор Асапов Валерий Григорьевич (фамилия прикрытия – Примаков). Установлено, что генерал-майор Асапов прибыл с должности командующего 68 армейским корпусом Восточного военного округа ВС РФ” (г. Южно-Сахалинск)», - сообщили тогда в ГУР МОУ.