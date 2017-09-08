С начала войны на Донбассе саперы обезвредили 158 тысяч взрывчатых предметов

Саперы Вооруженных сил обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов с начала войны на Донбассе, пишет Громадське.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк.

«С начала АТО военные саперы обезвредили более 158 тысяч минно-взрывоопасных устройств», — заявил он.

Читайте такжеБританские саперы начали разминирование зоны АТО

Он также сообщил, что военные саперы очистили от взрывоопасных предметов 1 130,5 км путей и дорог и больше 3260 га территории на Донбассе.

Как сообщалось, в четверг, 7 августа, один украинский военный погиб в результате обстрела боевиков на Донецком направлении.