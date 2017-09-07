Штаб сообщил об обострении в зоне АТО: один военный погиб

С начала суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась, боевики дважды применяли минометы.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«Как и в предыдущие дни, российско-оккупационные группировки основную активность сосредоточили на Приморском и Донецком направлениях. В то же время сегодня боевики уже дважды применяли минометы. Так, около 12:00 российские наемники выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра и били из гранатометов по нашим позициям возле Марьинки. Кроме того, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг дважды применял в районе Водяного. А неподалёку от Широкино бандиты обстреляли наши укрепления из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении, в окрестностях Зайцево противник трижды открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из этого же оружия боевики дважды били по украинским опорным пунктам в Авдеевской промзоне. В результате одного из этих обстрелов погиб один военнослужащий. Командование АТО выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

На Луганском направлении факт применения врагом миномета калибра 120 миллиметров зафиксирован неподалеку от Лобачево.

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии.