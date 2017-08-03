Положили лицом на землю: СБУшники поймали информаторов боевиков "ДНР" (видео)

Сотрудники СБУ прекратили в районе проведения АТО деятельность информаторской сети одного из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что двое вынужденных переселенцев из временно оккупированных террористами территорий «работали» на знакомого боевика террористической организации «ДНР».

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«Мужчина и женщина передавали боевикам информацию для подготовки диверсий против сил антитеррористической операции на территории Бахмутского и Славянского районов Донецкой области. Злоумышленники, в частности информировали террористов о перемещении и местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Донбассе агентурную сеть, организованную представителями Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Правоохранители установили, что через знакомых, которые находятся на временно оккупированных территориях, российские спецслужбы завербовали двух жителей Лисичанска и Константиновки.

«Они получили задание от российских кураторов, которые маскировались в Луганске под «крышей " правоохранительных органов» так называемой «ЛНР», создать разветвленную сеть осведомителей на подконтрольной украинской власти территории Донбасса», - говорится в сообщении.