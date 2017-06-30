ОБСЕ констатирует уменьшение числа нарушений режима тишины на Донбассе на прошлой неделе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует уменьшение случаев нарушения режима огня на прошлой неделе на Донбассе на 40%, в сравнении с предыдущим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в ходе брифинга сегодня в Киеве.

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«На прошлой неделе СММ ОБСЕ в Украине зафиксировала на 40% меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с позапрошлой неделей. Если посмотреть на количество взрывов от огня с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия, в частности танков, минометов и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня, снижение уровня насилия было еще более отсутствующим. На прошлой неделе СММ зафиксировала примерно 110 таких взрывов, в то же время количество таких взрывов за позапрошлую неделю составляла 617, что дает нам уменьшение более чем на 80%», - сказал он.