Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 70 взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала почти 70 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 26 июня, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе 55 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24 часами (20 взрывов)", - отметили в СММ.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в частности, 13 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24 часами (не было взрывов)", - говорится в отчете.

Напомним, российско-террористические бандформирования 27 июня продолжают нарушать перемирие на всей линии столкновения, потерь среди бойцов сил АТО в результате вражеских обстрелов сегодня не было.