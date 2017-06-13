Часть Донецкой области остается без воды, а Авдеевка - без газа

В части Донецкой области вода подается почасово, а Авдеевка до сих пор остается без газа, сообщает пресс-служба ГСЧС. "По состоянию на 7:00 13 июня газоснабжение в Авдеевке отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий не проводились, в связи с опасностью для работников". - отметили в ГСЧС.

Читайте такжеБоевики обстреляли Авдеевку из танков, полиция открыла уголовное производствоОтносительно подачи воды, то в ГСЧС напомнили, что из-за обстрелов прекращено электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасскго водопровода, которая обеспечивает водой четыре фильтровальные станции на подконтрольной территории, а именно: Карловскую (с. Карловка) , Великоанадольскую (г. Волноваха), Старокрымской №1 и №2 (г. Мариуполь). Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс. человек) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

"13 июня будет продолжаться почасовая подача и подвоз воды населению, ремонтными бригадами планируется подключение насосной станции к электроснабжению, проведения подготовительных работ к запуску станции и проверка оборудования на выявление дополнительных повреждений в условиях безопасности работников", - отметили в ГСЧС.