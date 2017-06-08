Остановилась подача воды на пять фильтровальных станций из канала Северский Донец-Донбасс

На пять фильтровальных станций прекратилась подача воды из канала Северский Донец-Донбасс, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Читайте такжеНа Донбассе после обстрела эвакуируют насосную станцию"Вода Донбасса" прекратила подачу воды из канала Северский Донец- Донбасс на 5 фильтровальных станций - Красноармейскую, Великоанадольскую, две Мариупольские и Донецкую. И если на мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться из Старокрымского водохранилища, и, соответственно, Мариуполь без воды не останется, то на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции полностью прекращена подача воды, поскольку они не имеют резервного источника водоснабжения», - написал он.