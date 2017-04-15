"Главное - не проскочить границу": Лавров отреагировал на слова Турчинова о задаче ВСУ на Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что ВСУ должны продвигаться на Донбассе.

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"Это далеко не первое высказывание подобного рода. До господина Турчинова такую же угрожающую, воинствующую риторику регулярно применяли и президент (Украины Петр) Порошенко, и (спикер Верховной рады Андрей) Парубий, и другие деятели", - считает министр иностранных дел России, слова которого приводит ТАСС.

Лавров думает, что заявления Турчинова означают то, что "Киев отказывается выполнять ту самую часть Минских договоренностей в отношении вопросов безопасности".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что за прошлый год силы АТО не сдали ни одного метра земли. "Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу", - заявил, улыбаясь, секретарь СНБО Украины.