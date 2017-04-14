Турчинов о задаче бойцов АТО: продвигаться на восток, главное - не проскочить границу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что за прошлый год силы АТО не сдали ни одного метра земли. Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

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"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров", - подчеркнул Турчинов.

"Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу", - заявил секретарь СНБО Украины.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские силовики уже сегодня должны быть готовыми к возвращению оккупированных территорий Донбасса.