Террористы снова ударили по контрольному пункту "Марьинка"

Террористы в очередной раз обстреляли контрольный пост пограничников «Марьинка» в Донецкой области.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел дорожного коридора «Донецк-Курахово» на линии разграничения в районе проведения АТО. Огонь российские наемники открыли в 21.25 из гранатомета и миномета в направлении контрольного поста «Марьинка». Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Александровка», - сказано в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки в АТО боевики 61 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб один военный - штаб

Пострадавших среди гражданского населения и персонала Госпогранслужбы нет. Пограничники ответный огонь не открывали.