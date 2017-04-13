Террористы снова ударили по контрольному пункту "Марьинка"
Незаконные вооруженные формирования снова совершили обстрел дорожного коридора «Донецк-Курахово».
Террористы в очередной раз обстреляли контрольный пост пограничников «Марьинка» в Донецкой области.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«Незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел дорожного коридора «Донецк-Курахово» на линии разграничения в районе проведения АТО. Огонь российские наемники открыли в 21.25 из гранатомета и миномета в направлении контрольного поста «Марьинка». Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Александровка», - сказано в сообщении.
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Пострадавших среди гражданского населения и персонала Госпогранслужбы нет. Пограничники ответный огонь не открывали.