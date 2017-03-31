Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

Контролируемые Россией боевики обстреляли позиции украинских пограничников на контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка».

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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«Сегодня после обеда со стороны населенного пункта Александровка, расположенного на неподконтрольной Украине территории, пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции контрольного поста КПВВ «Марьинка», где несут службу пограничники. Обстрел велся из стрелкового оружия калибра 7,62 мм», - говорится в сообщении.

При этом сказано, что пострадавших нет, а огонь в ответ не открывался.

Как сообщал УНИАН, обстрелы в районе проведения АТО не прекращаются. За минувшие сутки российско-террористические войска 69 раз обстреляли позиции ВС Украины.