"ДНР" передала Украине 14 заключенных (фоторепортаж)
14:11, 11 апреля 2017Война
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Заключенные вернулись на подконтрольную Киеву территорию.
Из оккупированного Донецка на подконтрольную Украине территорию вернули 14 заключенных.
Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.
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"Всего вывезено из Донецка за 2 года 147 человек", - говорится в сообщении.
Ранее Ирина Геращенко заявила, что боевики "ЛДНР" подтверждают места пребывания лишь около 50 заложников из 121, заявленного украинской стороной.
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