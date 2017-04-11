"ДНР" передала Украине 14 заключенных (фоторепортаж)

Из оккупированного Донецка на подконтрольную Украине территорию вернули 14 заключенных.

Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.

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"Всего вывезено из Донецка за 2 года 147 человек", - говорится в сообщении.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что боевики "ЛДНР" подтверждают места пребывания лишь около 50 заложников из 121, заявленного украинской стороной.