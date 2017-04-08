Боевики на Донбассе подтвердили места пребывания только 50 заложников из 121 - Геращенко

Боевики "ЛДНР" подтверждают места пребывания лишь около 50 заложников из 121, заявленного украинской стороной.

Как передает Радио Свобода, об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая также является уполномоченным президента Украины по вопросам мирного урегулирования на Донбассе и представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.

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По ее словам, украинская сторона знает местах пребывания 70 из этих заложников, среди которых и гражданские, и военные.

Как сказала Геращенко журналистам, боевики требуют передать им около 600 человек. Среди них, отметила она, есть несколько десятков тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе. Более 50 из них - "преступники, которые совершили тяжелейшие преступления против Украины и не попадают под амнистию", и еще несколько сотен тех, кто не желает переходить на оккупированные территории.

Кроме того, добавила Ирина Геращенко, также решающей проблемой является отсутствие политической воли со стороны России осуществить такой обмен.

Напомним, по словам Геращенко, боевики на Донбассе удерживают в заложниках 121 украинца, 418 считаются пропавшими без вести. Геращенко отметила, что это гражданские и военные. Она добавила, что некоторых из военнослужащих удерживают в тюрьмах в Донецке более 2,5 года.