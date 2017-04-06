Боевики снова сорвали разведения войск в районе Станицы Луганской – СЦКК

Незаконные вооруженные формирования ОРЛО снова сорвали разведения войск в районе Станицы Луганской.

Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«НВФ ОРЛО в очередной раз сорвали разведение сил и средств. Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня представители НВФ ОРЛО планируют проведение информационной пиар-акции на участке разведения сил и средств №1 «Станица Луганская» с участием руководителя российской стороны СЦКК генерал-майора Еремина Глеба Владимировича и представителей СМИ Российской Федерации, а также ОРДЛО», - говорится в сообщении.

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В СЦКК отмечают, что во время встречи будет озвучено заявление представителями ОРЛО о так называемой готовности осуществить отвод сил и средств на данном участке, который должен был осуществлен 6 апреля в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе от 29 марта 2017 года.

«На самом деле решение Трехсторонней контактной группы возможно осуществить при условии соблюдения 7-дневного полного прекращения огня, верифицированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ», - подчеркивается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК последний раз фиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ ОРЛО с применением стрелкового оружия на данном участке 2 апреля.

Следовательно, разведение сил и средств на участке местности №1 «Станица Луганская» возможно осуществить только после 9 апреля, при условии выполнения условий, указанных в рамочном соглашении, подписанном 21 сентября 2016 года в Минске.

"Украинская сторона еще раз проявляет готовность к выполнению всех принятых на себя обязательств согласно Минским договоренностям при условии безусловного их соблюдения с другой стороны", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Луганском направлении из минометов калибра 120 мм были обстреляны позиции вблизи Сизого, а из станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь по защитникам Новоалександровки.