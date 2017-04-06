За сутки боевики на Донбассе совершили 29 обстрелов, ранены двое бойцов АТО - штаб

За прошедшие сутки зафиксировано 29 обстрелов позиций украинских защитников. Двое украинских воинов получили ранения. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00 6 апреля 2017 года.

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Наибольшую огневую активность противник проявлял возле Мариуполя. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по позициям наших войск в районе Красногоровки. По опорным пунктам вблизи Павлополя и Водяного - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Марьинки обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотроицкого, Красногоровки и Водяного активно действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении наибольшее количество обстрелов было зафиксировано под Авдеевкой, защитников которой враг в течение суток неоднократно накрывал огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Зайцевого и Песков противник обстреливал из пулеметов и стрелкового оружия, также по украинским воинам вели огонь вражеские снайперы.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм были обстреляны позиции вблизи Сизого, а со станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь по защитникам Новоалександровки.

Несмотря на вооруженные провокации, украинские военнослужащие строго соблюдали режим «Тишины и огонь в ответ не открывали.