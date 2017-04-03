Россия может развязать широкомасштабную войну против Украины в ближайшее время - Atlantic Council

Последние действия России указывают на возможное начало нового этапа российской военной угрозы Украине, а также Беларуси, странам Балтии или даже Кавказа. Не исключено, что российская власть готовится к новой широкомасштабной военной операции.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет эксперт Американского совета из заграничной политики Стивен Бланк, передает ZN.UA.

Он указывает, что в течение 2016 года Россия создала 25 новых дивизий и 15 бригад, при этом увеличив количество военных лишь на 10 тысяч человек. По мнению эксперта, это может означать, что Россия ставит целью подготовиться к длительной широкомасштабной войны, используя советскую модель, при которой регулярная армия состояла лишь из частей, которые образовывали ее "скелет". А полноценно личный состав набирался только в ходе массовой мобилизации. На то, что российская власть рассматривает такую мобилизацию, указывают военные учения "Кавказ-2016" и другие прошлогодние маневры, в ходе которых Москва мобилизовала силы МВД, банки платили солдатские зарплаты, а больницы разворачивали полевые госпитали. К учениям были привлечены и региональные гражданские администрации.

Россия, очевидно, думает о возможности длительных операций и возвращается к фантазиям о советской модели военных и мобилизационных усилий. Также Бланк обращает на то, в 2016-2017 годах Москва создала первую Гвардейскую танковую армию, 40-ю и 8-ю армии, штабом для которых стал Ростов у самых границ Украины. Также отсюда они могут удобно ударить по странам на Кавказе, если будет нужно, или проводить авиаудары на Ближнем Востоке.

Более того, любая из этих армий может быть быстро переброшена в Беларусь, если ее правительство не сможет или не захочет подавлять очередной протест. Вдобавок Россия создала четыре новые дивизии: 150-ю дивизию в Ростове, 10-ю дивизию и 3-ю механизированную дивизии в Воронеже, а также 144 мотострелковую дивизию близ Смоленска. Таким образом, все они размещены совсем недалеко от границы Украины. Кроме того, штаб 20 российской армии перенесен ближе к Украине с окраин Москвы в Воронеж. А три мотострелковые бригады, которые ранее базировались глубоко внутри России ближе к Казахстану, теперь передислоцированы на запад страны. Они будут базироваться в Белгороде, Брянске и Воронеже, которые расположены менее чем за 50 километров от Украины.

Свежие развертывания российских сил еще больше тревожат. 8 марта Москва объявила, что приоритетом для российского военного флота станет построение кораблей, способных нести десантные войска. Они запросто могут быть использованы против Украины, балканских стран, на Кавказе или на Ближнем Востоке.

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24 марта наблюдатели обнаружили десятки российских танков, которые направлялись в Покровское на юге Ростовской области близ Украины. Кроме того, Россия отправила десантные силы в Беларусь, исключив возможность передислокации украинских войск с севера в южные регионы, в частности в Мариуполь. Эти российские десантные отряды представляют опасность и для Беларуси. Кроме того, кибератаки не утихают.

Украинское правительство посчитало, что с ноября до декабря 2016 года Россия устроила 6,5 тысяч кибератак против различных украинских ведомств, включая министерства финансов и обороны. Также российские хакеры постоянно пытаются проникнуть в сети компаний, которые занимаются энергетическим обеспечением в Украине.

С начала 2017 года возросло количество нарушений условий перемирия на Донбассе со стороны сил России. Только с 12 до 20 марта таких атак было 336, при этом 9 украинских солдат погибли, 35 были ранены. 23 марта в Киеве был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Этот случай может быть результатом профинансированного российским правительством терроризма.

"Все эти действия вместе с назначенными на август-сентябрь учениями "Запад 2017", которые пройдут в Беларуси, усиливают страхи перед новым вторжением в Украину, Беларусь или даже на Кавказ, опираясь на все последние российские действия и развертывания войск. Более того, во внутренней политике у Путина сократилось пространство для маневра, а экономические реформы маловероятны. Вдобавок, армии не хватает людей, а российский военный бюджет, вероятно, достиг своего лимита возможностей", - говорится в статье.

По мнению Бланка, Путин может решиться на развязывание широкомасштабной войны в ближайшее время, чтобы усилить националистические настроения в России перед выборами 2018 года. Поэтому у Украины и Беларуси есть причины нервничать.